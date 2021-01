Bank åbner filial i Frederikshavn med lokal direktør

FREDERIKSHAVN:Til april slår Sydbank dørene op til en ny filial i Frederikshavn.

Det skriver banken i en pressemeddelelse.

Lige nu er malere og tømrere i gang på den nye location i Frederikshavn, men snart vil det ikke være fugemasse og filt, der bliver drøftet i lokalerne, men finansiering, strategi og formueoptimering.

-Vi har valgt at bo tæt på indfaldsvejen til Frederikshavn fremfor i midtbyen, som de andre banker gør. Netop her er vi godt synlige for vores erhvervskunder, parkeringsmulighederne er mange, og vi er nemt tilgængelige, da vi ligger tæt på en indfaldsvej, siger Brian Sleimann Thomsen, filialdirektør i Sydbanks nye filial.

Indfødt frederikshavner

Sydbank har længe ønsket at åbne en filial i Frederikshavn, men for Sydbanks områdedirektør i Nordjylland, Claus Starbæk-Ravnborg, var det en forudsætning først at finde den rette person til posten som filialdirektør:

-Vi er en landsdækkende bank, som lægger stærkt vægt på lokalt kendskab og relationer. Derfor var det afgørende at finde en filialdirektør, som kender områdets erhvervsliv ud og ind, og som har en god føling med områdets liv og udvikling, siger Claus Starbæk-Ravnborg, områdedirektør for Sydbank i Nordjylland.

Den nye filialdirektør, Brian Sleimann Thomsen, er født og opvokset i Frederikshavn. Han begyndte som bankelev i Spar Nord i Frederikshavn og kommer fra en stilling som afdelingsdirektør i Nordjyske Bank i Frederikshavn.

Opruster i Nordjylland

Den nye filial åbner for både privatkunder og erhvervskunder. Brian Sleimann Thomsen er i gang med at ansætte medarbejdere og har en ambition om at have holdet på plads, når filialen åbner til april.

-Vi glæder os til at slå dørene op for nye flotte lokaler og byde kunderne velkommen. Det er længe siden at en ny bank er kommet til Frederikshavn, og vi ser det som et løft til erhvervslivet i området som med Sydbanks ankomst får tilført yderligere erhvervsfinansiering og erhvervskompetencer, siger Brian Sleimann Thomsen.

Som led i Sydbanks satsning på Nordjylland åbnede banken for to måneder siden et områdekontor i Aalborg.

-I Sydbank ser vi et enormt potentiale i Nordjylland, og med den nye filial i Frederikshavn, styrker vi indsatsen yderligere, siger Claus Stabæk-Ravnborg, områdedirektør for Sydbank i Nordjylland.

-Området er inde i en rigtig god vækst. Det bygges mange private boliger, og infrastrukturen forbedres løbende senest illustreret ved arbejdet for en bedre vejforbindelse mellem Skagen og Aalbæk.

-Områdets virksomheder blomstrer godt understøttet af udviklingen på havnene i Skagen, Frederikshavn, Strandby og Sæby. Vi glæder til at kunne bidrage til denne positive udvikling, siger Brian Sleimann Thomsen, filialdirektør i Sydbank Frederikshavn.