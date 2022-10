Barnesko sejlede fra København til Sæby - nu er skoen gjort ren og sendt retur til Aksel

SÆBY:Nordjyske har fået tilsendt en lille, sød hverdagshistorie fra Marianne Bisbjerg Christensen.

På en gåtur langs stranden i Sæby, syd for den nye mole, fandt Mariannes søn, Carl-Gustav, en barnesko.

Carl-Gustav med den fundne sko Privatfoto

I skoen var der et navnemærke med et telefonnummer. Familien skrev en sms, hvorefter der kom svar fra Signe - mor til Aksel. Og det var netop Aksel, som havde tabt skoen på en færgetur mellem Hven (svensk ø i Øresund) og København for nogle uger siden.

Aksel tabte en sko under en færgetur - og her er den sko, han ikke tabte. Privatfoto

- En utrolig rejse den bette sko har været på. Vi får skoen gjort ren og så fortsætter rejsen tilbage til Aksel, skriver Marianne Bisbjerg Christensen i en mail til Nordjyske.