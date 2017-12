Barnets Blå Hus deler overskudsmad ud

FREDERIKSHAVN: Brugerne af Barnets Blå Hus Frederikshavn, som er Blå Kors’ støttetilbud til familier med misbrugsproblemer, kan se frem til at få ekstra meget god mad på tallerkenen i juledagene i år.

Det kan de, fordi dagligvarekæden Lidl har indgået et samarbejde med Blå Kors Danmark, som betyder, at al overskudsmaden fra en række af dagligvarekædens butikker, heriblandt butikken i Frederikshavn, bliver doneret til et godt formål og dermed kommer til at mætte en masse maver.

23. december kommer personalet fra Barnets Blå Hus og henter maden hos Lidl på Hjørringvej i Frederikshavn.

Planen er, at maden bliver serveret juleaften og i juledagene.

I Lidl-butikken i Frederikshavn er butikschef Martin Ahrens Sandlykke glad for, at samarbejdet med Blå Kors giver mulighed for, at kunne støtte socialt udsatte i lokalområdet i julen - og samtidig reducere madspildet i butikken:

- Det er dejligt, at vi kan være med til at gøre en forskel lokalt ved at donere vores overskudsvarer her i butikken, så familierne i Barnets Blå Hus kan få lidt ekstra god mad i julen. I Lidl har vi i forvejen fokus på at reducere madspildet i vores butikker, så derfor synes vi, det er skønt, at vi kan indgå i et samarbejde med Blå Kors op til jul, siger Martin Ahrens Sandlykke.

Hos Blå Kors er Irene Lerche, som er leder af Barnets Blå Hus Frederikshavn, sikker på, at overskudsmaden vil sprede ekstra glæde:

- Vi er glade for at kunne være med til at formidle overskudsmad fra Lidl til vores familier. Vi ved, at mange af vores familier er økonomisk trængte i julen. Det her kan være en lettelse for dem. Samtidig er vi også glade for at være en del af at undgå madspild. Det er en win win, og vi glæder os til at dele mad ud om formiddagen 24. december, siger Irene Lerche.