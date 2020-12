Beboer hørte rude blive knust: Tre mænd anholdt for indbrud

SKAGEN:Tre mænd blev natten til søndag anholdt kort efter at de formodentlig lige havde begået indbrud i to huse i Skagen.

Omkring klokken 02 hørte beboerne i en villa på Østre Strandvej, at der blev knust en rude i huset. De ringede til politiet, der sendte en patruljevogn af sted nordpå.

På vej til Skagen standsede patruljevognen en bil med tre mænd i. Og det viste sig at være at være et klogt træk fra politiet.

For i bilen blev der fundet en kikkert fra huset på Østre Strandvej, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi.

Da politiet undersøgte indbruddet nærmere, fandt de ud af, at der også var knust en rude i nabohuset, og her var der også stjålet en kikkert.

De tre mænd på henholdsvis 23, 29 og 35 år, er derfor sigtet for begge indbrud.

Mændene er fra Frederikshavn og godt kendt af politiet i forvejen, fortæller Peter Skovbak.

De blev løsladt efter endt afhøring.