Beboer på plejehjem kan være død af legionærsyge

LÆSØ: En kvindelig beboers død på plejehjemmet på Læsø tidligere på ugen var måske forårsaget af legionærsyge - en lungebetændelse, der spredes gennem vand. En række prøver skal nu vise, om vandanlægget på plejehjemmet har indeholdt bakterierne.

- Vi tager sagen meget alvorligt, siger Læsøs kommunaldirektør, Jørgen Vestby Christiansen.

Der går ni dage, før der foreligger et resultat af prøver, udtaget onsdag fra vandanlægget. For en sikkerheds skyld har kommunen torsdag taget en række initiativer, der under alle omstændigheder skulle dræbe eventuelle legionella-bakterier:

- Vi har skruet temperaturen på det varme vand op på 70 grader, hvilket ifølge sagkundskaben skulle få bakterierne til at dø. Samtidig har vi i en række ubenyttede boliger tappet vand af rørene og ladet vandet løbe for at sikre, at der ikke her stod inficeret vand, siger kommunaldirektøren.