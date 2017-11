Bedre beskyttelse til cyklister

FREDERIKSHAVN: Vejdirektoratet har for nylig opsat et nyt autoværn mellem vejbanerne og cykelstien på Europavej, der fører fra afslutningen af den Nordjyske Motorvej E45 og ind til Frederikshavn.

Autoværnet skal beskytte cyklister mod at blive ramt af de bilister, som mister herredømmet over bilen og kører af vejen.

- Der er gennem de senere år sket en del uheld på den pågældende strækning, og vi har haft flere situationer, hvor trafikanter har påkørt midterautoværnet - hvorefter bilerne er blevet slynget på tværs af vejen og henover cykelstien, fortæller afdelingsleder Ivar Sande fra Vejdirektoratet.

- Det siger sig selv, at den slags hændelser er særdeles farlige for cyklisterne, der kan blive ramt af biler, som er ude af kontrol. Og vi har derfor sat autoværn op på strækningen for at give cyklisterne en større beskyttelse.

Bånd på stolperne

Samtidig er autoværnet på indersiden blevet udstyret med såkaldte trækbånd, der beskytter mod de skarpe hjørner på de stolper, der bærer autoværnene.

- Dette design udgør en ekstra sikkerhed for cyklisterne, eftersom trækbåndet sørger for, at de ikke slår sig på stolperne, hvis de ved et uheld skulle komme for tæt på autoværnet, siger Ivar Sande.

Rent trafiksikkerhedsmæssigt er strækningen fra Vangen og ind til Frederikshavn udpeget som en såkaldt grå strækning. Det vil sige, at det er en længere, sammenhængende strækning, hvor ulykkesbilledet viser, at der er grundlag for at introducere trafiksikkerhedsfremmende tiltag.

Vejdirektoratet har gennem en længere årrække forsøgt at nedbringe trafikanternes hastighed i overgangen fra motorvej til landevej med 80 km/t, blandt andet med rumlestriber på tværs af vejen og rumleriller i både yder- og indersiden.

Det er Vejdirektoratets forhåbning, at de nye autoværn yderligere vil medvirke til at få trafikanterne til at lette foden fra speederen, ved at indsnævre det visuelle rum mellem køresporerne og give trafikanterne indtryk af, at de ikke kan køre lige så hurtigt som på motorvejen.

- Det vil forhåbentlig være med til at dæmpe hastigheden, siger Ivar Sande.