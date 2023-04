Bedre mobildækning på vej - men det kræver ny høj mast

UNDERSTED:Der er, ifølge Energistyrelsen, 122 udvalgte områder i Danmark, hvor der ikke er tilfredsstillende bredbåndsforbindelse. Understed er udpeget som et af disse områder.

Derfor er der nu planer om at opføre en 48 meter høj gittermast samt en teknikkabine. Sidstnævnte har et areal på cirka 9 m2 , der placeres ved mastens fod.

Plan- og miljøudvalget skal på deres næste møde tage stilling til en landzonetilladelse med henblik på opstilling af antennemasten ved Toftekærsvej 25.

- I Understed er der ikke en eksisterende konstruktion, som er høj og stabil nok til, at den kan benyttes som antenneposition, og derfor er der brug for etablering af en ny telemast, lyder det.

Det er landinspektørfirmaet LE34 som på vegne af masteoperatøren On Tower Denmark står bag ansøgningen.

Planen er at placere masten halvt inde i en træbevoksning på den nordlige del af ejendommen, så den nederste del af sendeanlægget vil være skjult og derved være mindre visuel synlig i området.

Den ansøgte masteplacering ligger i en afstand på 150 til 200 meter fra landsbyen Understed, og masten placeres i et relativt åbent landskab og vil derfor være synlig fra en del arealer/beboelser i området.

Ansøgningen har også været sendt i naboorientering til de nærmeste ejendomme.

Der er i denne forbindelse indkommet bemærkninger fra fire af de omkringliggende ejendomme, som mener, at masten vil skæmme i landskabet og ødelægge udsigten for nogle.

Administrationen konkluderer dog, at den ansøgte placering i det konkrete tilfælde er det bedste kompromis for at finde en placering inden for området, der lever op til de dækningsmæssige krav.

Center for Teknik og Miljø indstiller derfor til udvalget, at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte.

Plan- og miljøudvalget mødes mandag 17. april, hvor de blandt andet har dette punkt på dagsordenen.