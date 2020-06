Bekræftet corona-tilfælde på skole i Frederikshavn: Elever sendt hjem resten af skoleåret

FREDERIKSHAVN:Der har svirret rygter hele aftenen, efter en forældre skrev på Privatskolen i Frederikshavns intranet, at hendes søn var testet positiv for corona-virus.

Og nu bekræfter skoleleder Flemming Horsfeldt, at én elev er testet positiv.

- Det er en elev i 7.y, der er testet positiv, siger han til NORDJYSKE.

- Vi har sendt alle elever i vedkommendes klasse hjem og bedt dem om at blive testet. De skal blive hjemme resten af skoleåret, og vi iværksætter så fjernundervisning.

Søskende til elever i 7.klasse skal også blive hjemme, indtil de er testet for corona-virus, men får lov til at vende tilbage til undervisningen på skolen, hvis testen er negativ.

Alle lærere, der har undervist 7.y, er også blevet bedt om at blive hjemme, indtil de har svar på, om de også er smittet med covid-19.

En elev fra 9.y var også mistænkt for at være smittet, men hans prøve var negativ, fortæller skolelederen.

- Der har været en spændt stemning på skolen, mens vi gik og ventede på de her svar, for vi vidste, at det ville få en betydning, siger Flemming Horsfeldt.

- Det har været karateledelse, hvor man hele tiden har skulle lave nogle hurtige bevægelser og ryk og forholde sig til nye situationer. Hvis der kom et kursus i kaosledelse, ville det efterhånden være overflødigt for mig at deltage, for jeg har oparbejdet en del realkompetence på det område.

Skolederen roser i øvrigt forælderen til den smittede elev for, at hun skriver på intranettet, at hendes søn er konstateret smittet for at få stoppet smittespredningen hurtigst muligt.

Forælderen tog også kontakt til den lokale fodboldklub.

Men fordi Flemming selv var til et møde i Aalborg tirsdag aften, og ikke havde adgang til intranettet før han var hjemme, kunne han ikke bekræfte historien.

- Det var lidt besynderligt, for jeg blev jo kontaktet af folk helt fra Skagen, som havde set det forskellige steder, siger han.

Undervisningen på Privatskolen i Frederikshavn fortsætter som den plejer efter genåbningen for de øvrige elever.