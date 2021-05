Bekymret borger: Hun kører fuldstændig vanvittigt

ÅLBÆK:En ældre kvinde kom torsdag aften kørende i bil i Ålbæk på så slingrende vis, at en bekymret borger ringede til politiet.

- Hun kører fuldstændig vanvittigt, sagde borgeren til politiet. Det skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport

Ifølge anmelderen slingrede bilen rundt på kørebanen ؘ- også over i modkørendes spor, så andre bilister var nødt til at bremse og trække ud i rabatten for at undgå sammenstød.

Anmelderen var ikke i tvivl om, at bilisten var beruset, og politiet sendte en patruljevogn til Ålbæk.

Politiet fik hurtigt standset den slingende bil, som blev ført af en ældre kvinde, der virkede beruset. Ifølge en alkometer-måling var kvindens promille hele 2,32, skriver politiet i døgnrapporten.

Kvinden forklarede, at hun havde drukket vodka inden køreturen.

Hun blev anholdt, sigtet for spritkørsel, og politiet har nu beslaglagt hendes bil med henblik på konfiskation.

Den skærpede lovgivning om "vanvidskørsel" omfatter også stærkt berusede bilister. Hvis promillen er over 2,0, betragtes det som vanvidskørsel, og dermed kan politiet konfiskere bilen.