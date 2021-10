Bekymret borger slog alarm: Lastbilchauffør var påvirket af amfetamin og metamfetamin

Det viste sig at være det helt rigtige, da en bekymret borger fra Hirtshals torsdag eftermiddag opdagede, at en lastbil kørte usikkert på Sigurd Espersens Vej, og derfor slog alarm til politiet.

For da politiet sendte en beredskabspatrulje afsted efter den formodede spritbilist, klappede fælden.

Manden, der var i 40’erne, kom i kontakt med patruljen, da han var i færd med at aflæsse lastbilen på kagen i Hirtshals. Her bad politiet ham om at aflægge en narkometertest, da betjentene mente, at manden så ud til at være påvirket.

Og det var han.

For narkometertesten indikerede, at manden tilsyneladende havde indtaget både amfetamin og metamfetamin forud for sin kørsel med lastbilen.

Derfor er han nu blevet anholdt og sigtet for at køre lastbil, mens han var narkopåvirket.

Manden har aflagt en blodprøve, som er bevismateriale i sagen.