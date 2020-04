Benn var på havet: Da konen i Frederikshavn ringede og sagde at vandet var gået

FREDERIKSHAVN:Den 1. april var alt, som det plejer, da Benn Guldberg fra Frederikshavn stævnede ud fra Gedser. Som lods ved DanPilot skulle han hjælpe et skib gennem dansk farvand fra Gedser til Skagen, og kort før han stævnede ud, havde han talt i telefon med sin kone, som sad højgravid hjemme i Frederikshavn.

- Jeg talte i telefon med hende klokken 16, og der sagde hun, at alt var fint. Hun havde først termin 12. april, så jeg var ikke nervøs og kunne godt sejle ud fra Gedser klokken 19.10, siger han til NORDJYSKE.

Men Benn nåede ikke at være ombord på skibet ret længe.

- Klokken 19.30 ringer min kone og siger, at vandet er gået. Og så vidste jeg godt, at jeg havde travlt, for de to første gange, er det gået rigtig hurtigt med at føde, siger Benn.

Båden, der havde sejlet ham ud til skibet, blev kaldt tilbage, sejlede Benn i land, hvor han hoppede direkte ind i en taxa i Gedser og bad chaufføren om at træde på sømmet og køre tværs over landet til Frederikshavn.

- Jeg vidste godt, at jeg ikke selv kunne køre. Adrenalinen pumpede, tankerne kørte rundt i hovedet på mig, og hvis min kone ringede, ville jeg jo ikke kunne lade være med at tage telefonen, siger Benn.

Hjemme i Frederikshavn fik Benns kone arrangeret det sådan, at deres to børn på fire og seks, blev passet af nogle venner, mens en veninde tog med hende på sygehuset i Hjørring.

Klokken 22.22 fik Benn et videoopkald fra fødestuen.

- Vi snakkede lidt, og hun sagde at jeg skulle regne med at blive far i dag, så vi aftalte at de skulle ringe igen, når fødslen var tættere på. Men det nåede de ikke, siger Benn Guldberg.

Seks minutter senere kom deres datter, Alma til verden.

- Jeg havde håbet til det sidste, at jeg nåede hjem, men vi havde kun lige krydset Storebæltsbroen, da Alma blev født. Så jeg bad chaufføren lette foden, og så kørte vi stille og roligt til Frederikshavn, siger Benn.

Ved ankomsten til sygehuset var corona-beredskabet dog lige ved at give problemer for den nybagte far. På grund af smittefare må fødende kun have én person med til en fødsel, og da Benns kone allerede havde en veninde med, var døren lukket for Benn.

- Men jeg fik dem overtalt til at lukke mig ind, for der var ikke andre fødende på det tidspunkt, siger Benn.

Senere på natten kørte familien hjem til Frederikshavn, hvor de nu efterhånden er faldet til ro.

- Vi hygger og nyder, at alle børn er hjemme, og det har været en god start, siger Benn Guldberg.