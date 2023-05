Beredskabet rykkede ud: Oliefilm i havnen

THISTED:Nordjyllands Beredskab måtte søndag eftermiddag ud på en lidt anderledes opgave, idet der kom en anmeldelse om, at der var set en oliefilm på vandet i havnen - og ganske rigtigt.

- Da vi kom herned, så var der en regnbuefarvet film på vandet, som der typisk er, når der er sluppet olie eller diesel ud. Det lugtede da også en del af diesel, siger indsatsleder Troels Gulbrandtsen fra Nordjyllands Beredskab.

Så i stedet for at skulle i gang med brandslanger og strålerør, var det flydespærringen, der blev pakket ud og taget i brug.

Udslippet var sket i inderhavnen i den del, der ligger over mod slagteriet. Hvor meget, der er sluppet ud, vil Troels Guldbrandtsen ikke skønne.

- Problemet med sådan noget her er, at en kop olie godt kan ligne noget, der ser rigtig, rigtig slemt ud. Så jeg tør ikke sætte liter-antal på. Jeg kan bare sige, at da vi kom herned, der var der mange farver i vandet, og det er der knap så meget nu.

- Så prøver vi at se, om ikke vi kan gøre et eller andet for at samle det op, vi har noget med, der godt kan absorbere lidt olie. Men ellers skal det bare have noget tid, så fordamper det, siger Troels Guldbrandtsen.