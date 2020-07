Beruset bilist kørte ind i hegn: Fik bilen beslaglagt på stedet

SKAGEN:En 37-årig mand fra Skagen havde søndag aften et uheld på Sankt Laurentii Vej, hvor han i sin personbil kørte ind i et hegn.

Nordjyllands Politi fik en anmeldelse om uheldet klokken 18.26.

- Manden var kraftigt påvirket af spiritus, og da han blæste i alkometeret, viste det, at han havde en promille et godt stykke over 2, fortæller vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.

Promillen gjorde, at politiet med det samme beslaglagde den 37-årige mands bil med henblik på at konfiskere den.

- Den bil får han ikke igen, siger vagtchefen.

Den mandlige bilist kom ikke til skade ved uheldet. Han har fået udtaget en blodprøve, som skal fastslå den præcise promille. Han er sigtet for spirituskørsel, og han risikerer også en ubetinget frakendelse af kørekortet, hvis promillen viser sig at holde stik.