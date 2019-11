Betty vil have ulven fjernet fra Vendsyssel: - Det er et toprovdyr, der truer borgernes sikkerhed

FREDERIKSHAVN:Betty Steglich-Petersen fra Jerup er, som tidligere nævnt i NORDJYSKE, en indædt modstander af den ulv, som mange mener strejfer rundt i Vendsyssel.

Hun er kredsrepræsentant for Friluftrådet, og via denne post har Betty Steglich-Petersen fået mange henvendelser fra blandt andre lystfiskere, cyklister, ryttere, vandrere og spejdere, som føler sig utrygge over at færdes i naturen.

Derfor har hun anmodet om at få sagen i Det Grønne Råd i Frederikshavn Kommune, som er et rådgivende forum for byrådet vedrørende administration og planlægning inden for natur, miljø og friluftsliv.

Rådets formand er byrådsmedlem Peter Nielsen (K).

- Vi diskuterede sagen og ulven, men jeg må konstatere, at vi som kommune ikke er myndighed her. Det er staten. Nu må vi så se, om sagen skal behandles i kommunens plan- og miljøudvalg, siger Peter Nielsen.

Betty Steglich-Petersen mener, at Frederikshavn Kommune nærmest har en pligt til at henstille til miljøministeren om at fjerne ulven fra kommunen, og næste skridt er plan- og miljøudvalget.

- Plan- og miljøudvalget må antages at have pligt til at forholde sig, påse, påtale og regulere forhold, som har betydning for infrastruktur. Hvad enten det handler om forsyningssikkerhed, trafik, naturbeskyttelse eller badevandskvalitet - og dermed også et toprovdyr, der truer borgernes sikkerhed og velfærd, skriver Betty Steglich-Petersen i sin indstilling til Det Grønne Råd og til plan- og miljøudvalget.

Ulven har delt Danmark i to lejre.

Tilhængere af ulve i Danmark mener for eksempel, at ulven er det ultimative symbol på rigtig vild natur, og at den vil udfylde en vigtig rolle i den danske natur.

Naturhistorisk Museum i Aarhus har siden ulvens genindvandring i Danmark i 2012 overvåget, indsamlet og opbevaret DNA-prøver, fotos, ekskrementer og øjenvidneberetninger af mulige ulveobservationer.

Det hele er blevet samlet i den nationale ulvedatabase, LUPUS, der administreres af Naturhistorisk Museum Aarhus.

Ulveatlas.dk udspringer af den nationale ulvedatabase, og her kan du læse mere om ulvens færden.