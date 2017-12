Biblioteket lyser op i kæmpe optog

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Bibliotek inviterer 13. december til Luciaoptog med 50 børn og unge fra Nordstjerneskolen.

Historien fortæller, at Luciadag er opkaldt efter en ung kristen kvinde, der levede i 300-tallet i byen Syrakus på Sicilien, hvor hun delte mad ud til de fattige.

Dengang var det ikke uden fare at være kristen i Romerriget, da kristne blev anset som en trussel og det var derfor forbudt at være kristen.

Lucia sneg sig ud om natten for at hjælpe de fattige, og hun bar lys på hovedet for at have begge hænder frie til at hjælpe, hvorfor man i dag bærer lys på hovedet.

Interesserede kan overvære Luciaoptoget onsdag 13. december kl. 10, når 50 børn fra 2. - 6. klasse fra Nordstjerneskolen vil gå Luciaoptog på Frederikshavn Bibliotek.