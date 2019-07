Biler tjekkes, når de rige kommer til Skagen

SKAGEN: Uge 29 er lig med masser af turister i Skagen og heriblandt "de rige og kendte", så ugen er blevet døbt Hellerupugen.

Men har de nu alle styr på afgifter og reglerne for privat kørsel i gulplade- og firmabiler?

Det vil Motorstyrelsen kontrollere, fremgår det af en pressemeddelelse onsdag.

- Det er vores erfaring, at en del af dem, der besøger Skagen i uge 29, ikke overholder reglerne for kørsel i gulplade- og firmabiler. Derfor er vi til stede i den pågældende uge, og jeg vil gerne opfordre alle, der er i tvivl, til at se nærmere på reglerne. Overtræder bilisterne reglerne, risikerer de nemlig at skulle betale en bøde eller et større beløb i afgift – og det er ærgerligt for en ellers dejlig tur til Skagen, siger underdirektør i Motorstyrelsen Jørgen Rasmussen.

Motorstyrelsen - som har hovedkontor i Aalborg - gennemfører med jævne mellemrum kontroller forskellige steder i landet for at undersøge, om bilisterne har deres registrerings- og afgiftsforhold i orden. Derudover har styrelsen opprioriteret vejledningsindsatsen overfor bilisterne.

Hvis bilisterne er i tvivl, kan de orientere sig på skat.dk/motor.