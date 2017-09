Bilist forsøgte at stikke af fra politiet

FREDERIKSHAVN: Et system monteret på politiets patruljevogne aflæser nummerpladerne på de biler, der mødes på vejene. Og systemet slog alarm, da en patrulje fra Nordjyllands Politi kørte rundt i Frederikshavn onsdag eftermiddag.

Ifølge systemet var ejeren af en modkørende bil frakendt kørekortet. Det fik betjentene til at vende patruljevognen og sætte efter bilen.

Dog var føreren ikke indstillet på at stoppe, fremgår det af politiets døgnrapport. Han satte farten op, og det medførte en biljagt, der varede omkring tre minutter.

På et tidspunkt mistede betjentene bilen af syne i nogle sekunder, da den drejede om et hjørne ved et supermarked og blev parkeret.

Da patruljen nåede frem, så betjentene en mand, som hurtigt gik væk fra bilen. En af betjentene løb efter ham og fik ham stoppet.

Det viste sig at være den 38-årige ejer af bilen, og han har ikke et gyldigt kørekort. Desuden er det tredje gang, han blev sigtet for at køre uden kørekort, og derfor er bilen blevet beslaglagt.