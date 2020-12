Bilist havde hvidt pulver under næsen og viagra i bilen

FREDERIKSHAVN:Da en patrulje fra Nordjyllands Politi ville standse en bil tidligt søndag morgen 27. december i Frederikshavn, forsøgte to personer at løbe fra bilen. Og det var der en årsag til.

Politifolkene fik hurtigt standset både føreren af bilen og passageren, som i første omgang havde forladt deres køretøj. Bilen var dog efterladt i gear, så den fortsatte fremad ved lav hastighed og kørte ind i både et nedløbsrør og en parkeret bil på Koktvedvej i Frederikshavn.

Det fremgår af døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.

Det viste sig, at de to og en tredje person i bilen havde rigelig grund til at ville undgå et møde med politiet.

Føreren af bilen - en 30-årig mand - blev omgående skønnet påvirket af narkotika, da han havde rester af hvidt pulver under næsen. I politiets systemer kunne betjentene desuden se, at føreren af bilen var frakendt førerretten til personbil.

Derfor sigtede og anholdt politiet ham prompte for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer samt kørsel i frakendelsestiden.

Bilisten erkendte sigtelsen, hvorefter politiet satte ham ind på bagsædet af patruljevognen.

Passageren - en 20-årig mand - lagde på udramatisk vis en rød bushammer fra sig på jorden, da den ene af betjentene gik hen til ham. Han blev ligeledes skønnet påvirket af narkotika. Politiet sigtede ham så også for brud på våbenloven. Derudover viste det sig, at den 20-årige mand var ejer af køretøjet.

Samtidig kom endnu en passager ud fra køretøjet – en 23-årig mand. Da køretøjet havde påkørt nedløbsrøret og den parkede personbil i lav hastighed, var han ikke kommet til skade. Begge køretøjer samt nedløbsrøret fik materielle skader.

Politiet ransagede derefter køretøjet. Her fandt betjentene spor af kriminel aktivitet. Der lå nemlig blandt andet et fladskærms-TV, et 50 centimeter langt aluminiumsbat, en 60 centimeter lang stålkæde, en kniv med 10 centimeter langt blad, fire hashklumper – kontrolvejet til 7,79 gram, en dåse viagra, 50 mg, fire mindre poser indeholdende amfetamin – kontrolvejet til 24,79 gram samt to sorte ansigtsdækkende huer.

Politiet konfiskerede både de ulovlige våben og narkotika som bevismateriale med henblik på senere destruktion. På grund af fladskærms-TV’et sigtede og anholdt politiet omgående alle tre personer for indbrudstyveri, da der var mistanke om, at TV’et formodentlig stammer fra et indbrud.

Den 30-årige fører af bilen erkendte desuden, at hashklumperne tilhørte ham. Han blev derfor alt i alt sigtet og anholdt for følgende: Formodet indbrudstyveri, kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer, kørsel i frakendelsestiden og brud på lov om euforiserende stoffer

Den 20-årige ejer af køretøjet blev sigtet og anholdt for følgende: Formodet indbrudstyveri, brud på våbenloven, brud på lov om euforiserende stoffer, brud på lægemiddelloven, brud på knivloven og brud på oplysningspligten, da han havde overladt føringen af sit køretøj til en person, som ikke havde kørekort.

Den 23-årige passager blev sigtet og anholdt for følgende formodet indbrudstyveri.

Føreren af bilen fortalte dog efterfølgende, at TV’et tilhørte hans bror. Og da politiet under senere afhøring ikke kunne bevise, at TV’et hidhørte fra et indbrud, frafaldt alle tre sigtelser om indbrudstyveri.

Den 23-årige medpassager sigtes derfor ikke længere for lovbrud, mens de øvrige sigtelser fortsat gælder for den 30-årige bilist og den 20-årige ejer af køretøjet.