Bilist med vodkaflaske i hånden - lige foran politiet

STRANDBY:Man behøvede ikke være den helt store Sherlock Holmes for at regne ud, at noget var galt med en ung mand, som forleden eftermiddag kom kørende i bil ad en vej i Strandby.

En politipatrulje konstaterede, at bilen slingrede og derfor var til fare for andre trafikanter.

Politipatruljen stoppede derfor bilen for at tjekke bilisten, en 28-årig mand.

Bilisten steg ud af sin bil - med en flaske vodka i hånden.

Politiet bad ham om at puste i alkometer, og det bekræftede mistanken om spritkørsel. Bilistens promille var "klart over den lovlige grænse på 0,5", skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

Den 28-årige mand blev derfor anholdt, sigtet for spritkørsel og taget med til blodprøve for at fastslå den præcise promille.

Episoden skete torsdag eftermiddag, fremgår det af døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.