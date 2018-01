Bilist mistænkes for spirituskørsel

DYBVAD: Hvor det umiddelbart blot virkede til at være et solouheld på grund af glat føre, har det vist sig, at bilisten i et solouheld søndag formiddag på Skævevej mellem Brønden og Dybvad muligvis kørte spirituskørsel.

Det oplyser vagtchef Henrik Beck fra Nordjyllands Politi.

- Vi har udtaget blodprøve, fortæller han.

Bilisten, en 40-årig kvinde fra lokalområdet, måtte ydermere til tjek på sygehuset, da hun klagede over smerter i nakken.

Men andre bilister skal også passe på.

For selvom der er plus-temperaturer på denne søndag, er vejene kolde, og det er glat.

Foto: Kurt Bering