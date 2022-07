Bilist mistede herredømme over bil: To indlagt på hospitalet

ASAA:En 18-årig mand mistede søndag aften herredømmet over sin bil og ramte ind i et træ i krydset mellem Geråvej og Teglvej ved Aså. Den 18-fører og hans kammerat, en 20-årig mand, er begge indlagt på Aalborg Universitetshospital efter uheldet.

- Vi får en melding klokken 22:55 om, at en bil er kørt ind i et træ. Der er tale om et solouheld, hvor en af de to i bilen er blevet fastklemt i forbindelse med sammenstødet. Hvorfor føreren mister kontrollen med bilen vides endnu ikke, fortæller vagtchef hos Nordjyllands Politi, Karsten Højrup.

Han oplyser desuden, at de to mænds tilstand endnu er ukendt.