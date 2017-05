Bilist stak af efter påkørsel af 77-årig cyklist

FREDERIKSHAVN: Lokalpoliti i Frederikshavn søger vidner, som overværede et mindre færdselsuheld på Abildgårdsvej ud for Rema1000 i Frederikshavn torsdag 4. maj klokken 10.31. Den 77-årige mandlige cyklist kom kørende ad Hjørringvej og kort efter at var svinget ind til højre på Abildgårdsvej, blev han påkørt af en sort bil, som var ved at køre ud fra parkeringspladsen på Rema1000.

- Bilen kørte fra stedet uden at give sig til kende og derfor søger vi vidner, siger politikommissær Carsten Kjær fra Lokalpoliti i Frederikshavn.

Den 77-årige havde efterfølgende store smerter i sit skinneben og blev kørt på sygehuset. Derudover fik den 77-årige ødelagt forhjulet på sin cykel.