FREDERIKSHAVN: Mandag aften fik lovens lange arm fat i kravetøjet på et par bilister, der kørte rundt med kokain i blodet i Frederikshavn. Klokken 19.20 blev en 22-årig frederikshavner sigter for at køre bil under påvirkning af kokain. Han blev desuden noteret for at køre uden førerret. Klokken 22.02 var den så gal på Rådhus Alle. Her blev en 26-årig, lokal mand ligeledes sigtet for at køre bil under påvirkning af kokain - og cannabis.