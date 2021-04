Biljagt med over 200 km/t - politiet måtte smide sømmåtte for at standse vanvidsbilist

HJALLERUP:Nordjyllands Politi måtte natten til fredag sætte fem patruljer ind på at fange en 25-årig narkopåvirket vanvidsbilist. Det lykkedes først efter en halv times biljagt tværs gennem det østlige Vendsyssel, hvor hastigheden flere gange undervejs var oppe på mere end 200 km/t.

Biljagten sluttede, da politiet fik lagt en sømmåtte ud på Ravnstrupvej mellem Hjallerup og Tylstrup. Det sugede luften ud af både bildæk og den narkopåvirkede mands lyst til fortsat flugt.

Biljagten startede kl. 00.46 tæt ved Sæby og sluttede kl. 01.10. Undervejs forfulgte politiet flugtbilen gennem Syvsten, Dybvad, Flauenskjold, Klokkerholm og Jerslev, før den sluttede knap en halv time efter, den var startet.

Det oplyser vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

- Det føles som lang tid, når man kører med 200 km/t på små veje. Vi fik ham heldigvis bokset inde, så vi kunne lægge sømmåtter ud. Han forsøgte at køre videre, men blev standset nogle hundrede meter derefter, fortæller vagtchefen.

Det viste sig efterfølgende, at der var en god grund til, at den 25-årige ikke havde lyst til at tale med politiet.

- Han er efterlyst i nogle småsager, men han var også påvirket - formentlig af narko, oplyser Jess Falberg.

Den unge mand sidder i disse timer anholdt på politigården i Aalborg og venter på, at politiets jurister vurderer nattens hændelser.

Umiddelbart tyder det ikke på, at manden bliver fremstillet i grundlovsforhør - eller trods de meget høje hastigheder bliver sigtet for at bringe andres liv i fare.

Til gengæld tyder meget på, at politiet vil benytte sig af den stramning i Færdselsloven, som siden 31. marts har givet dem mulighed for at konfiskere køretøjer, som er anvendt til vanvidsbilisme.

Det er siden sket flere gange i hele landet - også i Nordjylland.

Det kan den 25-årige mand så spekulere over, hvordan han vil forklare ejeren af bilen, som han havde lånt den af.

Indtil videre holder den hos politiet - og trænger til fire nye dæk.