Biodiversiteten blomstrer: Ny flagermusart spottet for første gang nord for Limfjorden

Ny flagermusart er fundet i Frederikshavn Kommunes skove og når fredede arter pludselig dukker op, er det et godt tegn på, at biodiversiteten har gode vilkår.

Flagermus stortrives i de kommunale skove og i forbindelse med en kortlægning af biodiversiteten, er endnu en art nu blevet registreret. Der er tale om arten Pipistrel flagermus, som for første gang er registreret nord for Limfjorden.

- Flagermus er en nøgleart og en indikator på en sund skov. Det er godt nyt for biodiversiteten, når vi pludselig registrerer nye arter og det betyder, at vores store indsats på skovområdet har båret frugt. Ved blandt andet at udlægge områder til urørt skov, sikrer vi flagermusens naturlige levesteder og det er selvfølgelig rigtig dejligt, at vi kan bidrage til, at de fredede arter har gode betingelser i kommunens skove, siger Søren Hoff Brøndum, skovfoged i Frederikshavn Kommune.

I alt er otte flagermusarter blevet registreret i de kommunale skove, og den nye art er fundet i både Købstrup Skov og Knivholt Skov i Frederikshavn. Undersøgelsen viser, at både udbredelsen og antallet af arter er langt større end forventet. Flagermusenes tilstedeværelse blev registreret med lyttebokse, der optager flagermusenes skrig, når de flyver forbi.

Naturnær skovdrift er ideelt til flagermus

Frederikshavn Kommune driver sine skove efter naturnære principper, og det skaber grundlag for de levesteder, som flagermusene er afhængige af. Mange flagermusarter har nemlig brug for hule træer til ophold om vinteren, sommeren og til at yngle i, og dem findes der mange af i de kommunale skove.

- Teknisk Udvalg har vedtaget en visionær skovpolitik, der udlægger urørt skov og fremmer biodiversitet, og det er skønt at se, det fungerer i praksis. I disse år vil mange gerne byde sig på banen og hjælpe naturen med sommerfuglebuske, insekthoteller, fuglekasser, ugle- og flagermusekasser. Det er rigtig godt og øger opmærksomheden omkring biodiversiteten, men vi skal skabe nogle naturlige levesteder for at gøre naturen robust, og her er de kommunale skove et vigtigt aktiv, siger Søren Hoff Brøndum, skovfoged i Frederikshavn Kommune.

Flagermusen er en beskyttet art. Det er forbudt at forstyrre flagermusens yngle- eller opholdssteder. Det gælder både i træer og huse, hvor man ved, at der opholder sig flagermus. I skoven betyder det, at der er forbud mod at fælde hule træer og træer med spættehuller i perioden fra 1. november – 31. august.