Birgit Hansen: Vælgerne har belønnet os for ærlighed

FREDERIKSHAVN: At Socialdemokratiet i Frederikshavn Kommune ville få et solidt valgresultat kom næppe bag på ret mange, men at partiet skulle nærme sig 60 procent af stemmerne overgår nok alles forventninger, selv for en rutineret socialdemokratisk politiker som Bjarne Kvist.

Bjarne Kvist

Valgets helt store stemmesluger med 14.774 personlige stemmer, borgmester Birgit Hansen, er ikke i tvivl om, at vælgerne har belønnet Socialdemokratiet for at være ærlige.

Birgit Hansen: Vi har været ærlige

Men ét er sejrsrusen. Nu gælder om at fortsætte det brede samarbejde, lyder det fra borgmesteren.

Birgit Hansen: Vi vil bredt samarbejde

Mandatfordelingen i det kommende byråd i Frederikshavn Kommune

De grå felter er mandatfordelingen ved valget i 2013.