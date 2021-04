Birgit Hansen: - Man begår ikke ustraffet hærværk på en fredet klit

FREDERIKSHAVN:Hans Andersen og den 39-årige entreprenør blev ved Retten i Hjørring idømt 60 dages betinget fængsel med 80 timers samfundstjeneste for hærværk mod klitterne i Skagen.

- Jeg synes, der er sendt et klart signal fra domstolenes side om, at man ikke ødelægger naturen. Og jeg er glad for, at domstolene er enige i, at det her var over stregen, siger borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen (S).

Frederikshavn Kommune har haft stor interesse i sagens forløb, og Birgit Hansen skal nu have dommen læst nøje igennem.

- Men som borgmester i Frederikshavn Kommune er min umiddelbare reaktion, at domstolene har vist, at man ikke ustraffet begår hærværk på en fredet klit, siger Birgit Hansen.

- Så du er tilfreds med dommen?

- Det har jeg ikke nogen kommentarer til endnu. Men i første omgang er jeg tilfreds med, at der her er blevet sagt, ”at det gør man ikke”. Og så skal vi selvfølgelig have læst dommen. Der er jo også et erstatningsspørgsmål, som vi er optaget af, siger Birgit Hansen.

- Fortryder I, at I overdrev den mængde sand, som blev fjernet på Sønderstrand?

- Her er mit klokkeklare svar, at der i første omgang var tale om et estimat (vurdering, red). Vi er blevet pålagt en genopretning, og den har vi gennemført. Så har man sagt, at vi har genoprettet klitten mere og bedre end den klit, som var der før. Men det står jeg gerne på mål for. For når du for eksempel sparker et vindue ud og skal sætte et nyt i, er det også nødvendigt at fuge og male rundt omkring vinduet. Så vi har foretaget et estimat, og vi har foretaget en genopretning. Samtidig har vi lagt nogle af skatteborgernes penge ud, og de penge regner jeg med, at vi får godtgjort, siger Birgit Hansen.