Birgit Hansen om 2021: Håber på og ser frem til at kunne byde indenfor igen

FREDERIKSHAVN:I Frederikshavn Kommune ser borgmester Birgit Hansen (S) tilbage på 2020 på et år, hvor mange ting er sat i søen og realiseret, men også som et år, hvor corona var det altoverskyggende.

Borgmesteren mener dog også, at der er sket rigtig meget godt for kommunen i det forgangne år.

Hun ser tilbage på et år, hvor de har sat gang i havneudvidelser i kommunen, DFDS skabte en ny rute til Norge, og der kom mere og mere fokus på bæredygtighed i kommunen. Både fra virksomheder som M.A.R.S., der har skabt nye arbejdspladser i kommunen, men også med et verdensmålsudvalg og en bindende klimaplan som DK2020 Kommune.

Borgmesteren er også glad for, at man i 2020 kunne realisere det nye turismesamarbejde med Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommune i det nye Destination Nord-samarbejde. Samtidig vil hun også gerne nævne det tværgående samarbejde med FOA om at rekruttere med en ny SOSU uddannelse og at kommunen har skabt en ny udviklingsplan for erhvervslivet.

Hun mener derfor, at der er sket rigeligt med gode ting i 2020, som er værd at bemærke og sætte pris på i Frederikshavn Kommune.

Der sker meget i Frederikhavn Kommune, og selvom 2020 har handlet om corona, så mener Birgit Hansen, at der stadig har været meget godt i 2020 for kommunen.

Der er dog også ting, der selvfølgelig ærgrer borgmesteren i et år med corona. Hun er ked af, at værtsskabet for EM i håndbold måtte aflyses og det samme gælder det store Special Olympics, der havde Frederikshavn Kommune som vært i 2020.

- Jeg var jo stolt af, at vi kan tiltrække de ting, men alt det vi planlagte blev aflyst. Heldigvis har vi drive til at byde ind igen en anden gang.

Birgit Hansen må også sige, at hun at glad for, at kommunen har været der for borgerne, da coronaen gjorde sit indtog.

- Vi har passet de ældre og handicappet, og tænk sig, vi står på benene endnu. Vi har nogle ansatte, der er gået dedikeret til opgaven, og de fortjener ros. De har lavet alt det, som de skal, men også med ekstra værnemidler og restriktioner at tage højde for. Det gør mig glad, at de står endnu, og at kommunen stadig er der, når man ringer, siger Birgit Hansen.

Vil byde velkommen igen

For Birgit Hansen er håbet for 2021 i høj grad, at verden på mange måder kan blive som før.

At man kan byde indenfor igen, og at mennesker kan samles og dele ud af viden sammen.

- Jeg glæder mig til at byde folk ind til møder og konferencer, for vi må ikke slå ring om os selv. Vi er en havnekommune, vi er vant til at tage ud, men også byde ind. Vi ikke bare overlever af det, men lever af det. Det er afgørende, og det lærte vi at se, fordi vi blev hæmmet af det på grund af corona. Det kræver selvfølgelig, at der kommer vacciner og styr på corona. Men det nytter noget at kigge op og kigge ud. Det er der, vi giver, og det er der, vi får. Det håber jeg, at vi får mulighed for igen i 2021.

Glad for enighed om budget

Når Birgit Hansen ser frem mod 2021, er der flere ting, som hun gerne vil fremhæve, som allerede er undervejs.

Men uden tvivl i stemmen er det vigtigste for hende i 2021, at byrådet i enighed stod bag budgettet for det kommende års arbejde.

- Det er rigtigt vigtigt, at et samlet byråd har vedtaget et budget, der sætter retningen for 2021, og viser, at vi har lyst til at samarbejde om det, siger Birgit Hansen.

I 2020 blev der også vedtaget en ny udligningsreform, som Frederikshavn Kommune i høj grad drager fordel af. De penge, som reformen har givet Frederikshavn Kommune, glæder Birgit Hansen sig til at se arbejde.

Birgit Hansen fremhæver budgettet for 2021 som en af de meget positive ting at se frem til i 2021. Byrådet har vedtaget det i enighed, og hun glæder sig til at se projekterne i budgettet realiseres.

- De penge har vi i enighed besluttet at fordele på børn, unge, ældre og asfalt i grove træk. Eksempelvis har vi sat syv millioner kroner af til dagtilbud, og det er da om noget fremtiden, siger Birgit Hansen og tilføjer:

- Jeg glæder mig til, at vi kan følge de retninger vi har sat i budgettet i 2021, og at vi kan bruge flere penge, end vi nogensinde har kunnet. Det var en god udligningsreform, og det var vores tur efterhånden.

Birgit Hansen ser desuden også frem til at høste frugterne af den udviklingsstrategi, der er lagt for kommunen i samarbejde med erhvervsrådet.

- Jeg er glad for, at vi har en udviklingsstrategi, hvor vi har fælles mål og rammer for det, hvor vi er helt målrettede på jobskabelsen i Frederikshavn Kommune i samarbejde med erhvervslivet.

Håber på Special Olympics

Hvis corona glemmes for en stund, og alt kan lade sig gøre igen med mange mennesker og festligheder, så er den ting, som Birgit Hansen ser mest frem til, hvis Special Olympics, der blev aflyst i 2020, kan realiseres i det nye år.

- Jeg håber, at Special Olympics bliver til en realitet i 2021. Det vil være en fest uden lige for de voksne handicappede med fællesskaber, fest og idræt. Vi havde set frem til værtsrollen og byde gæster indenfor i år. Det vil glæde mig til, hvis det bliver muligt at gennemføre i 2021.

Birgit Hansen ser også frem til, at investeringerne i kommunens havne bliver ført ud i livet til gavn og glæde for både borgere og turister.

- Vores rekreative havne er så meget af vores DNA og byder verden indenfor. Jeg glæder mig til, at vores investeringer bliver realiseret, så de kan genere mere vækst og udvikling i kommunen. For erhvervssucces indenfor turisme er også vores succes, og derfor er jeg glad for de investeringer, vi har lavet i havnene.

Største ønske: Flere borgere

Hvis hun kunne vælge frit på alle hylder i forhold til, hvad 2021 måtte bringe, så er hendes klare drøm, at man kan byde mange flere borgere velkommen til kommunen.

- Det er alt afgørende for at have en stærk kommune, at vi er mange borgere og børn, der kan fylde skoler, foreninger og dagtilbud. Vi gør allerede nu en masse for at blive flere med byggegrunde, bosætningskonsulent og kampagner som ”Move North”. Sammen med erhvervet ser vi også på, hvad der skal til for at skabe flere arbejdspladser både offentligt og privat.

Borgmesteren håber også, at det nye år kan bringe flere uddannelsespladser i kommunen, hvis hun måtte ønske frit fra alle hylder.

- Måske satellitter eller afdelinger af UCN eller Aalborg Universitet for at generere bosætning, handel og liv. Det betyder, at butikkerne sælger mere, biograferne sælger mere, der kan blive flere koncerter, liv og så videre. Vi vil sigte hele vejen rundt. Jeg ved, det er store og vilde ønsker, men det er jo det, vi som kommune arbejder på.

Birgit Hansen ønsker alle et godt nytår og vil gerne sende læserne inde i det nye år med et citat frit efter Dronningen.

- Se op og se ud. Det handler om at se hinanden. At se, hvad der ligger for fødderne af os. Se om vi kan gribe det, for meget af det, det kan vi gribe.