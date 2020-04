Birgit S. Hansen: - Rigtig vigtigt vi bakker op om de lokale medier

FREDERIKSHAVN:- Mediernes rolle er jo at holde befolkningen orienteret. Det er at formidle. Men det er i sandhed også at være kritisk.

Det siger Birgit S. Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune, i en ny video, hvor hun sammen med nogle af sine nordjyske kolleger taler om vigtigheden af lokale og regionale medier.

Du kan se videoen med Birgit S. Hansen og nogle af hendes borgmesterkolleger herunder.

Undervejs i videoen taler borgmesteren blandt andet om medierne i et demokrati, og fortsætter:

- Ligesom jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi handler lokalt, så synes jeg også, det er rigtig vigtigt, vi bakker op om, selvfølgelig de nationale medier, men i særdeleshed de lokale. For ellers kan vi risikere, at vi lige pludselig ikke har dem.