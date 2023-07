Birgit vil holde unge i elastik: - Vi vil jo gerne have dem tilbage

Frederikshavn Kommune vil skabe en elastisk tilknytning til unge, der flytter fra kommunen, med en ny indsats kaldet Nordskab.

Det handler om at holde kontakten til unge i alderen 19-35 år, der flytter fra Frederikshavn Kommune for at studere eller arbejde i de større byer. Nordskab er en del af kommunens fokus på indsatsen ”Vi vil være flere”.

- Tanken med indsatsen er, at vi skal holde de unge fraflyttere i en elastik. De skal ikke holdes i snor, for vi kan og skal ikke tvinge dem til at blive. Men vi kan gøre det attraktivt at komme tilbage, og derfor skal Nordskab fungere som en elastisk tilknytning til vores område, siger borgmester Birgit S. Hansen (S) i en pressemeddelelse.

- Med Nordskab vil vi vise de unge, at der er gode job- og karrieremuligheder, og at de kan leve et rigtig godt hverdagsliv her med spændende kultur- og fritidstilbud, tilføjer borgmesteren.

Nordskab er et fællesskab og et netværk, der samler al relevant information for de unge fraflyttere. Det kan for eksempel være billetter til lokale events, eller opslag om praktikpladser eller sommerjobs fra de lokale virksomheder.

Flere indsatser

I første omgang er Nordskab etableret med en hjemmeside, et nyhedsbrev og en facebookgruppe, som man kan blive medlem af. Det er gratis og kræver blot tilmelding.

- Vi kender vores udfordringer med demografien, og det er jo ikke noget, vi løser i løbet af natten. Nordskab er blot én af flere indsatser, som vi nu har skudt i gang, og vi rækker snart ud til forskellige samarbejdspartnere, så vi er flere sammen om indsatsen, siger borgmester Birgit S. Hansen.

Nordskab sigter mod at ramme unge fraflyttere. Derudover kommer der formentlig også indsatser, som er henvendt til dem, der bliver boende og til andre aldersgrupper.

Indbyggertallet i Frederikshavn Kommune er på ti år faldet med knap 2000 borgere, fra 60.700 i 2013 til 58.800 i 2023.