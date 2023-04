Birgitte synes, en sivegade er den helt forkerte vej at gå

FREDERIKSHAVN:- Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man vil lave gågaden her i Danmarksgade nord om til sivegade. Kommunen betalte kassen for at få lavet "Skibet" i sin tid. Nu vil politikerne så fjerne det igen, for at bilerne kan køre igennem her.

Sådan lyder kommentaren fra guldsmed Birgitte Munch til et forslag fra politikerne i Plan- og Miljøudvalget i forbindelse med en ny midtbyplan.

Inde i den gule murstensbygning ligger guldsmed Birgitte Munchs forretning. Hun har haft forretning her i ti år. Hun har i 27 år haft butik i den del af Danmarksgade, der ligger nord for Kirkepladsen. Foto: Bente Poder

Planen skal gøre noget ved den hensygnende bymidte med mange tomme butikslokaler. Politikerne ønsker at forkorte gågaden og dermed på sigt skabe en mindre bymidte uden forladte butikslokaler.

Et flertal i Plan- og Miljøudvalget har i den forbindelse besluttet at gennemføre et forsøg, hvor den allernordligste del af gågaden bliver omdannet til sivegade. Det medfører, at bilerne skal kunne køre langsomt gennem den ensrettede gade.

I gang hurtigst muligt

Sivegaden er et forsøg, der skal starte hurtigst muligt. Men altså ikke med guldsmedens gode vilje eller opbakning.

Børn kan lege styrmand på "Skibet", der også har master og sejl. Foto: Bente Poder

Guldsmed Birgitte Munch kan se ud på "Skibet" fra sin butik i Danmarksgade. Skibet en cirka 50 meter lang installation i forskellige niveauer midt på gaden, hvor der er legeredskaber, plateauer og siddepladser og et vandbassin. Tanken er - som navnet siger - at børn og voksne befinder sig om bord på et stort sejlskib.

Og skibet bliver brugt.

- Jeg flyttede ind i mine nuværende lokaler i 2013 og har set, hvordan folk bruger "Skibet", forklarer Birgitte Munch.

- Børn leger på det, cafeen har sommerservering, galleriet bruger podiet til, at kunstnere sidder der og maler. Der er også blevet holdt modeshows omkring Skibet. Vi sidder ude i solen og spiser vores madpakker, og hundene drikker af vandet, når der ellers er vand i bassinet, siger hun.

Birgitte Munch pointerer, at det er helt forkert at bruge kommunale kroner på at etablere sivegaden.

- Kommunen mangler penge og skal spare, så pengene kan bruges bedre andre steder for eksempel på de ældre som min egen mor.

Forretning i 27 år

Guldsmed Birgitte Munch åbnede i 1996 forretningen med eksklusive smykker et par husnumre længere nede af Danmarksgade, men valgte i 2013 at flytte fra 42 C til 46 C.

- Jeg ønskede at være i byens smukkeste bygning og tage del i den stemning og det udeliv, der var opstået omkring "Skibet".

Derfor kan hun ikke drømme om at flytte.

I midtbyplanens vision om den fremtidige bymidte ligger de landsdækkende butikker på hovedstrøget, Danmarksgade og Søndergade. mens specialforretninger, restauranter og cafeer placerer sig i sidegaderne.

- Politikerne skal slet ikke blande sig i, hvor vi vil være, siger Birgitte Munch.

- Det er dyrt at flytte og indrette sig i nye lokaler.

Danmarksgade nord skal som forsøg ikke længere være gågade, men sivegade, og derfor skal anlægget "Skibet" fjernes. Foto: Bente Poder

Det er det socialdemokratiske flertal i Plan-og Miljøudvalget, der har besluttet at starte forsøget med den nye sivegade så hurtigt som muligt. Venstres medlem af udvalget, Peter Sørensen, er imod.

Vent med det forsøg

- Vi har en midtbyplan, som vi beslutter at sende ud i høring i otte uger, og så må vi vente på, hvad der kommer af svar, forklarer Peter Sørensen.

- Det er principielt forkert at tage en enkelt del ud af midtbyplanen, kalde det et forsøg og sætte det i gang, mens høringen foregår. Den sivegade kan godt vente 10 uger eller til efteråret, mener Peter Sørensen.

Formanden og næstformanden for Plan-og Miljøudvalget er bortrejst, men Erik Trolle, der er del af det socialdemokratiske flertal i udvalget, forklarer deres beslutning omkring sivegaden:

- Der skal ske noget i den del af gågaden nu. Enhver der kommer i Danmarksgade nord kan se, at der ikke er ret meget liv længere.

Erik Trolle ved ikke, hvornår forsøget går i gang. Sagen overgår nu til Teknisk Udvalg, som skal tage stilling, om sivegaden kan og skal udføres.

- Jeg tænker, at sivegaden skal være på plads inden højsæsonen, det vil sige til sommer, siger Erik Trolle.

Borgermøde på vej

Han pointerer, at udvalget samtidig ønsker at komme i dialog med borgerne og butiksejerne om hele midtbyplanen.

- Derfor bliver der indkaldt til borgermøde, hvor vi vil lytte til folks synspunkter. Midtbyplanen er første skridt til at skabe mere liv i centrum, og senere følger den konkrete planlægning med ændringer i kommuneplanen, forklarer Erik Trolle.