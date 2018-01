Blackhawks jagter den første titel

FLOORBALL: Frederikshavn Blackhawks’ floorballherrer jagter klubbens første seniortitel, når det lørdag gælder pokalfinalen mod Sunds Seahawks.

- Det betyder alt for klubben at få en titel. Vi har aldrig vundet en seniormedalje, og en pokaltitel vil være med til at cementere, hvad vi er ved at skabe. Vi skal være et mesterkskabshold, og der kommer flere finaler i fremtiden, lyder det fra træner Søren Frederiksen.

Da Frederikshavn Blackhawks og Sunds mødtes i ligaen, blev det til en nordjysk 5-3-sejr, og Blackhawks-træneren forventer en ny tæt affære.

- Vi har måske en lille favoritværdighed, men det bliver helt sikkert en tæt kamp, siger Søren Frederiksen.

Han glæder sig dog over, at Blackhawks har fordel af, at kampen spilles i Brønderslev.

- Det er 20 minutters kørsel fra Frederikshavn, så det kan vi bestemt ikke klage over, siger Blackhawks-træneren.

Der er kampstart klokken 16 i Brønderslev.