Blæser på kulstøv i lungerne

SÆBY: Da et af medlemmerne af Fitnessbanden døde for nylig, var der ikke tvivl at spore.

Resten af banden - hvilket vil sige 20 pensionister - mødte selvfølgelig op til begravelsen, iført de karakteristiske grønne medlemstrøjer for at vise deres respekt.

Så lad det være skrevet med flammeskrift, at sammenhold er en vigtig ingrediens i denne artikel.

Men hvem I himlens navn er Fitnessbanden?

Projektet er kun lidt mere end et år gammelt, men banden har allerede fået stor respekt og opmærksomhed fra politikere og kommunale ansatte - fordi pensionisterne helt enkelt tager sagen i egen hånd.

Tallet vokser...

Det hele begyndte i foråret 2016, hvor 12 borgere med lungesygdommen KOL netop var færdige med et kommunalt rehabiliteringsforløb, hvor motion var en vigtig del.

Efter forløbet var færdigt, besluttede fire af deltagerne at fortsætte med - helt frivilligt og uden for kommunalt regi - at træne i Fitness4you, som er et træningscenter i Sæby.

Nu er deltagerantallet vokset til 20, og Fitnessbanden består af pensionister, der - udover KOL - også for eksempel slås med diabetes, rygproblemer og dårlige nyrer.

Her er Jens Nielsen

Denne tirsdag formiddag er Jens Nielsen fra Volstrup i gang med at styrketræne.

Via tidligere jobs har han fået både kulstøv og asbest i lungerne, hvilket skal sammenholdes med, at han i en årrække røg mindst 20 cigaretter om dagen.

- I 2009 fik jeg konstateret KOL. Jeg burde have en lungekapacitet på over 90 procent, men min er kun på 28 procent, fortæller Jens Nielsen, der ligesom alle de andre i Fitnessbanden træner i en grøn trøje - for det gode fællesskabs skyld.

For nogle år siden deltog han i et kommunalt rehabiliteringsforløb, som han slet og ret kalder ubrugeligt.

- Der var ingen opfølgning efter forløbet, så jeg gik bare hjem og satte mig i en stol. Dermed var det hele spildt, siger Jens Nielsen, der gerne erkender, at har brug for moralsk støtte og en guidet hånd, hvis han skal sætte motion i system.

Han fik kontakt til Fitnessbanden. Og så var han solgt.

- Det vigtigste er faktisk, at Fitnessbanden har en rigtig god tovholder (Søren Christensen, red), som opmuntrer os til træningen, og som for eksempel byder velkommen til nye deltagere. Det giver alt sammen et fantastisk fællesskab, som jeg ikke kan undvære. Ikke mindst fordi vi også drikker en bjæsk bagefter, fortæller en smilende Jens Nielsen, der har været med i Fitnessbanden i fire måneder.

Og resultatet taler for sig selv.

Før kunne Jens Nielsen gå tre minutter på løbebåndet. Men den faste motion to gange om ugen har medført, at Jens Nielsen bruger sin vejrtrækning på en anden måde. Og han kan nu gå i 10 minutter i træk.

Bander skal sprede sig

Helle Kooij er leder af træningsområdet i Frederikshavn Kommune, og hun er først og fremmest glad for at se, at en række borgere fortsætter med at dyrke motion, efter det kommunale tilbud er slut.

Hun oplyser, at kommunen de seneste år er blevet meget mere opmærksom på at hjælpe, støtte og guide de borgere, som efter sygdom og et rehabiliteringsforløb har behov for - og lyst til - at træne på egen hånd.

- Kommunens tre sundhedscentre i Skagen, Frederikshavn og Sæby hjælper gerne med støtte og vejledning, siger Helle Kooij.

Også borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen (S), var tirsdag inviteret til at besøge Fittnessbanden i træningscentret i Sæby for at se de gode resultater med egne øjne.

- Målet må nu være, at vi får lignende fitnessbander i Frederikshavn og Skagen, siger Birgit Hansen.