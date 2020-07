Bland dig i byens udvikling: Vil du have et nyt bydelscenter eller ej?

FREDERIKSHAVN:Skal der være et nyt butiksområde i Frederikshavn med et supermarked på op mod 3000 kvadratmeter samt en specialvarebutik (som for eksempel kan forhandle tøj, sko, elektronik, cykler, osv) på op til 2000 kvadratmeter?

Ifølge Finn Schultz Rasmussen fra center for teknik og miljø i Frederikshavn Kommune, sendes forslaget ud i offentlig høring i otte uger fra på onsdag.

Det betyder, at alle borgere kan klikke sig ind på Frederikshavn Kommunes hjemmeside og blande sig i debatten.

Klik dig ind

På hjemmesiden går du ind under ”Politik” samt ”Høringer og Afgørelser” og derefter ”Aktuelle Høringer og Afgørelser”.

Her kan du enten komme med kritik, ros eller forslag til konstruktive ændringer af forslaget.

Jo flere input fra borgerne, jo bedre, som Finn Schultz Rasmussen udtrykker det. Og allerede nu kan kommunen konstatere, at der er uenighed om et nyt bydelscenter.

På det seneste byrådsmøde stemte Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti for forslaget, mens Venstre, SF, EL samt Peter Nielsen (UP) stemte imod.

Dermed er der flertal for et bydelscenter, men i den kommende tid har du altså mulighed for at påvirke beslutningen.

Mest diskuterede område

Ved E45, og tæt på Frederikshavn Marina, ligger Saltebakken med den gamle Martin-fabrik, som i den kommende tid bliver byens mest diskuterede område.

Byrådsmedlem Anders Brandt Sørensen (S) ønsker at udvikle Frederikshavn Kommune, så butikker og virksomheder ikke vælger en anden kommune at bosætte sig i.

Til gengæld vil socialdemokraterne også udvikle midtbyen i Frederikshavn og kaste kræfter ind på at gøre centrum endnu mere attraktiv.

Nye muligheder

June Menne (S) konstaterer ligefrem, at der i flere år er skabt et anderledes liv i midtbyen, og at detailhandlen på Saltebakken får nye muligheder, som alligevel ikke kan varetages af midtbyen.

Omvendt er modstanderne - blandt andre Venstre - bekymrede for, at et bydelscenter på Saltebakken vil trække kunderne væk fra en levende midtby med butikker og caféliv.

Og at der i forvejen er mange lukkede butikker i midtbyen.

Købekraften falder

Også Frederikshavn Erhvervsråd er imod et bydelscenter.

I en udtalelse fra Erhvervsrådet lyder det blandt andet, at befolkningstallet - og dermed købekraften - falder.

”Der er derfor ikke indikationer af, at etablering af et bydelscenter på Saltebakken vil medføre en meromsætning i detailhandlen. Tværtimod kan det forventes, at konsekvensen kan blive en spredning af den allerede reducerede omsætning, der vil være fremover, og det derfor vil få negative konsekvenser for forretningslivet i midtbyen”.

Planerne på Saltebakken har budt på en lang sagsbehandling og høringsproces med blandt andet en analyse fra Rådgivningsvirksomheden Cowi.

Den offentlige høring slutter midt i september, og dermed er der udsigt til, at den endelige beslutning om et bydelscenter på Saltebakken blive taget inden næste år.