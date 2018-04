Bliver de tvunget til at flytte?

VOERSÅ: Bettina Graff og Christian Frøstrup bor i idylliske Voerså i Frederikshavn Kommunes sydlige del.

Parret har tre børn.

Og lad det være sagt med det samme:

Sådan en ung familie giver råstyrke og liv til de mindre byer.

Og Birgit Hansen vil næsten forære borgmesterkæden væk for at tiltrække familier af samme støbning og sammensætning til kommunen.

Samtidig bor Bettina og Christian og børnene i et område af Frederikshavn Kommune, som ubeskedent kalder sig selv for "Østkystens Guld".

Østkystens Guld er en af Danmarks 25 såkaldte Landsbyklynger, som er særligt udset til et projekt, der skal skabe mere liv og livskvalitet i området.

Og Uffe Borg, som er fritidskonsulent i Frederikshavn Kommune, har sagt:

"Området i det nye klyngesamarbejde ligger kun en halv times kørsel fra Aalborg, så der findes et stort tilflytterpotentiale".

Den barske virkelighed

Men, som det vil vise sig, kan den barske virkelighed som bekendt vende op og ned på alle flotte ord og drømme.

Lad os præsentere familien fra Voerså:

Udover Bettina og Christian er der Mads på 19 år, Laura på 16, mens det yngste medlem hedder Emil. Og han er fire år.

Emil er glad, for han går i børnehave i Voerså Børnehus.

Og han er lykkeligt uvidende om, at hans forældre kæmper for at få enderne til at nå sammen i dagligdagen.

Forsinkelser må påregnes

Bettina og Christian arbejder i en bank i Nørresundby, hvilket jo er dejligt nemt, når man har motorvejen.

Men problemet er Børnehusets åbningstider.

Den oprindelige arbejdsdag for Bettina og Christian slutter klokken 16.20.

Om torsdagen klokken 17.20.

Men da Børnehuset lukker klokken 17.00, skal der ikke meget trafik på vejen, før forsinkelsen er en realitet.

Aftale med arbejdsgiveren

Derfor indgik Bettina og Christian en aftale med deres arbejdsgiver om at ændre arbejdsdagen, så parret på skift kunne holde fyraften over en halv time tidligere.

Det gik fint i et stykke tid.

Men Frederikshavn Kommune er presset på økonomien.

Og derfor har Børnehuset set sig nødsaget til at ændre på åbningstiderne per 1. april.

Åbningstiderne er nu ændret fra klokken 17.00 til 16.30. Om fredagen til 15.45.

Hvilket efterlader Bettina og Christian i et dilemma:

Skal de endnu engang gå til deres arbejdsgiver for at få ændret deres arbejdstid?

Eller skal familien finde en anden løsning?

Enten ved at få Emil passet i en anden kommune - eller hvorfor ikke flytte hele familien til for eksempel Dronninglund?

Skåret i åbningstiden

- Politikerne i Frederikshavn Kommune har jo skåret i åbningstiden for at få budgettet til at hænge sammen. Og jeg synes, det er lidt uretfærdigt, at man altid skal gå på hugst hos arbejdsgiveren, når nu politikerne konstant melder ud, at de rigtig gerne vil være en tilflytterkommune. Desuden er vi jo ikke den eneste familie, som har behov for udvidet åbningstid, siger Christian Frøstrup, der oplyser, at alle børnehaver i for eksempel Dronninglund har åbnet til klokken 17.

- Men vi er rigtig glade for at bo i Voerså. Så vi vil nødigt flytte. Men vi kan jo blive nødt til det, siger Christian Frøstrup.

Som tidligere nævnt i NORDJYSKE har børne- og ungdomsudvalget haft sagen om Voerså Børnehus på dagsordenen.

Og politikerne står fast: De vil ikke ændre på åbningstiden.