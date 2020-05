Blomsterkranse lagt ved monument for de faldne

FREDERIKSHAVN:Tirsdag er det 75 år siden, at Danmark blev befriet fra den tyske besættelsesmagt. Det blev markeret ved Kirkepladsen i Frederikshavn. Her lagde borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit S. Hansen, og garnisonskommandant, John M. Nielsen, blomsterkranse ved mindesmærket for de faldne under Anden Verdenskrig.

Kransenedlæggelsen foregik klokken 9.00, hvor borgmester og garnisonskommandant lagde kransene.

- Æret være deres minde, lød det kort fra garnisonskommandanten, før ”Danmarks sidste honnør” blev spillet på trompet.

Af hensyn til risikoen for coronasmitte var der ikke meldt noget ud til offentligheden om kransenedlæggelsen på forhånd. Derfor blev ceremonien kun overværet af et fåtal af mennesker.

- Normalt ville vi markere det her i fællesskab, men det kan vi naturligvis ikke lige nu. Men vi må ikke glemme eller overse de faldne fra Anden Verdenskrig. Den 5. maj er en af de vigtigste datoer i vores historie, og jeg er stolt over at være med til at ære dem, siger Birgit S. Hansen.