Bluesfestival åbnede i nye rammer

FREDERIKSHAVN: For mange mennesker er første weekend i november blevet et af årets højdepunkter.

Det er nemlig igen blevet tid til Blues Festival i Frederikshavn. Festivalen har været en stor succes de 11 år den har eksisteret. I denne weekend er det igen muligt at nyde de forskellige kunstnere, der har lagt vej forbi Frederikshavn.

I år er det hele dog ikke som det plejer. Efter flere år i "Det Musiske Hus" er festivalen flyttet til Arena Nord, og ikke nok med det, så har den også fået nyt navn. Blues Heaven er det nye festivalnavn.

700 har købt billet til årets festival.

- Der er meget mere perspektiv i at være flyttet her- over i Arena Nord, fordi der er mulighed for at udvide arrangementet, så det kan blive større. I år skal bruges på at finde os til rette, og fra næste år er vi klar til at gøre det endnu større, siger arrangør af festivalen, Peter Astrup.

Og programmet til årets festival er noget helt særligt.

- Alle siger, det er det bedste program, der har været i år på nogen bluesfestival. Vi har folk fra USA, der er kommet for at deltage, siger Peter Astrup.

Der var før festivalens start mulighed for at opleve prøver fra de forskellige bands. Her er det Marquise Knox.

Før blues festen blev skudt i gang, blev alle gæsterne budt pænt velkommen af Frederikshavns borgmester, Birgit Hansen, der ligesom arrangørerne var stolte af, at Frederikshavn som by kan være vært for så stort et musikarrangement.

Til at åbne den musikalske fest havde arrangørerne hyret amerikanske John Németh, der spillede op til en feststemt Arena med masser af entusiastiske blues fans. Men allerede før John Németh, var der mulighed for at opleve musik.

Foto Claus Søndberg

De festivalsgæster, der var mødt op i god tid kunne nyde prøver på det, de senere i weekenden ville få mulighed for at høre.

Senere fredag aften havde publikum også mulighed for at nyde et af hovednavnene "Wee Willie Walker". Et navn Peter Astrup er stolt over at have fået til Frederikshavn.

I dag - lørdag - kan festivalsgæsterne opleve hele ni kunstnere og første band går scenen klokken 16.00.

