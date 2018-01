Bluesmusiker med Hendrix som forbillede

FREDERIKSHAVN: Det er en af bluesmusikkens tunge drenge, der 8. februar går på scenen på Freddy’s Bar i Havnegade.

Født Ted Horowitz, er Popa Chubby et kraftværk af en musiker, der kan få alle guitar-elskende blues- og rockfans op af stolene med sit medrivende og frygtløse guitarspil.

Popa spillede tidligere Danmark tyndt og har gennem de sidste 25 år sat sit personlige præg på bluesrocken og hører på flere måder til de allerstørste. Han er uden al tvivl en af de mest arbejdsomme bluesmusikere med ikke færre end 27 album-udgivelser siden vinyl-debut’en i 1992.

Jimi Hendrix som forbillede

Det meste af musikken skriver han selv, men det står klart, at Jimi Hendrix er POPA CHUBBY’s største inspiration, og det tredobbelte album "Electric Chubbyland" fra 2006 indeholder udelukkende Chubby’s udgaver af Jimi Hendrix-sange. Alt det, selv om Popa Chubby kun var 10 år, da Jimi Hendrix døde, og at amerikaneren fra The Bronx i New York, først krydsede klinger med musikken som 13-årig - og som trommeslager.

Den hårdtpumpede elektriske bluesrockmusik er og vil altid være den overtatoverede Popa Chubbys varemærke. "Min form for blues er ikke ren," har Popa Chubby sagt, og han har da også sit helt eget, ofte højspændte, tag på blues-formen. Han bruger gerneelementer fra pop, hiphop, rock og jazz med mere, som oftest med godt resultat. Inspiration til at spille på guitar fik Popa Cubby faktisk ved at lytte til The Rolling Stones, og så gik han i gang med at grave i 60’ernes lp-reoler efter Cream, Hendrix og meget andet, som har fulgt ham lige siden.

300 job om året

Tilbage i 1992 fik han Årets Pris som ny kunstner i en national talentsøgning på amerikanske radiostationer, og det blev åbningen til en karriere, hvor Chubby siden 90’erne har spillet tæt på 300 club-jobs om året, og hvor det - som nævnt - samtidigt blev til det ene album efter det andet, fordi Chubby både som live-musiker og sangskriver var energisk og aktiv som kun ganske få andre.

Energien er holdt ved lige. I 2017 udsendte POPA CHUBBY sit seneste og højt roste album "Two Dogs", og selv om han har holdt jul og nytår som de fleste andre, så har han, lige efter nytår, en stor turne i USA - for at varme op til besøget på Freddy’s ...