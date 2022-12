Bo og kæresten havde kurs direkte mod ulykken - men et lys i mørket ændrede alt

ÅLBÆK:Bo Østlund og kæresten Inge Tranter manglede kun få kilometer af turen hjem til Ålbæk efter en uges ferie i Berlin.

Pludselig kneb de øjnene sammen i den lille Citroen C3 og spurgte hinanden, hvad det var for et spinkelt lys, de mandag kort før midnat så bevæge sig frem og tilbage i buldermørket, regnen og tågedisen på Hirtshalsvej få kilometer før den store rundkørsel med Skagen mod nord og Frederikshavn mod syd.

I de sekunder havde parret direkte kurs mod en kollision med den forulykkede bil, som få sekunder forinden havde ramt et rådyr med stor kraft og nu stod totalt smadret på tværs af vejen.

At der ikke skete endnu en ulykke, kan Bo Østlund og Inge Trante takke den unge ingeniørstuderende for, som sad bag rattet i bilen, da den ramte rådyret.

Trods chokket over påkørslen, udløste airbags og alt muligt andet, der hvirvler gennem hovedet efter sådan en oplevelse, havde den unge mand åndsnærværelse nok til at stille sig ud på den mørke landevej og vifte med sin mobiltelefon for at advare andre bilister.

- Vi var godt trætte efter at have rejst hele dagen. Hvis ikke han havde stået der, så havde vi været på den. Det var min kæreste, der fik øje på lyset. Det kom hurtigt tæt på, og så fik vi bremset. Det er imponerende, at han turde står ud og gøre det det, for ellers var vi kørt direkte ind i siden på hans bil, fortæller en taknemmelig Bo Østlund.

Han og kæresten fik hurtigt tændt katastrofeblinket på deres bil for at advare andre bilister. Kort efter holdt endnu en bil ind og tændte katastrofeblinket. Imens takkede Bo Østlund og Inge Tranter den unge mand.

- Det var ret vildt, at han turde stå der, før vi kom. Han var jo i chok, og der kom altså biler drønende forbi uden at sætte farten ned, efter at vi fik tændt katastrofeblinket, fortæller Bo Østlund.

Den unge mand var på vej til Skagen med en studiekammerat for at lave en opgave, da ulykken skete. Studiekammeraten kørte foran og opdagede ikke ulykken, men et opkald fik ham til at vende rundt.

Imens blev der ringet til både familie og Falck, så vejen kunne blive ryddet, og både den unge mand og Bo Østlund og hans kæreste kunne komme videre.

Bo Østlund, som flyttede til Ålbæk i fjor, er journalist og forfatter. sent mandag kom han og kæresten ud over for en chokerende oplevelse på landevejen ikke langt fra hjembyen. Arkivfoto: Torben Hansen

Det var først tirsdag morgen, da Bo Østlund lå i sin seng efter en nat uden alt for meget søvn, at han mærkede en reaktion på oplevelsen nogle timer forinden.

- Det var først, da jeg slog øjnene op, at jeg tænkte "puha, hvor er det vildt, det her". Jeg tænkte bare på, at jeg kunne være død og ligge deroppe på en sky, fortæller Bo Østlund.

Han og Inge Tranter fik hverken navn eller nummer på deres redningsmand, så tirsdag over middag skrev Bo Østlund, som er journalist, en lang tak til ham i Facebook-gruppen "Alle os der elsker Ålbæk" under overskriften "Tak for livet til en engel i mørket".

"Vi takkede dig på stedet for din snarrådighed, mens vi holdt med katastrofeblink og advarede andre bilister. Nu gør vi det igen. Du gjorde en verden til forskel i aftes for mig og min kæreste. Du reddede med stor sandsynlighed vores liv. Som en juleengel i mørket", skriver Bo Østlund i sit opslag.