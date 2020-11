Børnehave slog alarm: Mink gemte sig i legehus

ELLING:Torsdag omkring klokken 11.30 slog ansatte i Elling Børnehus alarm, da de opdagede en levende mink, der rendte rundt på børnehavens legeplads.

Det fortæller vicepolitiinspektør Henrik Skals, Nordjyllands Politi.

- Vi fik et opkald via 112 om, at der var en mink på legepladsen, og at den var forsvundet ind i et legehus. Vi sendte Falck og en dyrlæge til børnehaven, og det lykkedes dem at fange og aflive den, fortæller vicepolitiinspektøren.

Alle børn og voksne gik inden for, da man opdagede minken, og der er efterfølgende blevet gjort rent i legehuset og på legepladsen, fortæller Henrik Skals.

Politiet ved ikke, om der er tale om en vild mink, eller om den er undsluppet fra en af minkfarmene, hvor myndighederne den seneste tid har aflivet op mod fem millioner mink i Nordjylland.