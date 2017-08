Bofællesskaber slipper for besparelser

FREDERIKSHAVN: Socialudvalget i Frederikshavn Kommune besluttede torsdag - på et ekstraordinært møde - at gennemføre besparelser på de 10 millioner kroner.

Efter endt høringsperiode og drøftelser i udvalget, er det dog besluttet at ændre på det oprindelige oplæg.

- Det glæder os i Venstre, at vi alle i udvalget er enige om ikke at gennemføre takstfastfrysning på bofællesskaberne, siger Pia Karlsen (V) næstformand i socialudvalget).

Det betyder, at der ikke bliver iværksat besparelser på bofællesskaberne for handicappede borgere.

- Vi har hørt, hvad borgere og medarbejdere har sagt og forstået, at vi ikke kan iværksætte yderligere besparelser på vores bofællesskaber. Vi har derfor også bedt forvaltningen om at bofællesskaberne friholdes for reduktion i resten af 2017, siger Pia Karlsen.

Udvalget har besluttet, at imødekomme besparelseskravet på de 10 millioner kroner på handicap og psykiatri, men reduktionen er i stedet fundet blandt andet via takstdifferentiering og ved at se nærmere på tilbud uden for egen kommune.

Medlemmerne af socialudvalget er enige i, at de skal have skærpet fokus på brug af egne tilbud.

- Hvis vi kan give vores borgere et godt tilbud i egen kommune giver det rigtig god mening - ikke mindst for borgeren selv, der kommer nærmere på familie og netværk, siger Pia Karlsen.