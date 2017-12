Bogen om Søndergade præsenteres

FREDERIKSHAVN: Endnu en gade er gået af Peter Bandholm og Erik S. Christensen. Sikkert ikke helt til enden, men i hvert så langt, som det har været dem muligt at gå og kigge sig rundt til alle sider - og tider.

Det er ikke første gang det lokale makkerpar tager på tidsvandring i de frederikshavnske gader, og denne gang er det turen gennem den gamle Søndergade, som har dannet grundlag for tilblivelsen af deres nye lokalhistoriske værk "Ud af Søndergade".

Torsdag 7. december kl. 16.00 præsenterer de to forfattere deres nye bog på Frederikshavn Bibliotek.

Fortællingen har været flere år undervejs, men skriverierne er på intet tidspunkt gået i stå, og det er faktisk blevet til en bog i hele to bind, hvor du kan få et lille indblik i historien om Søndergade.

At bogen er blevet så lang skyldes naturligvis Søndergades længde, men også, at de to forfattere selv har mange personlige erindringer fra denne gade. Søndergade er Peters Bandholm barndomsgade, og her har det meste af hans familie boet - endda i generationer.

For Erik S. Christensens vedkommende er det også barndommens gade set fra Søndergade 20, hvor hans farmor boede i en menneskealder og hvor flere andre familiemedlemmer har leget, badet og arbejdet.

Erik har under indsamlingen til bogen været i alle ejendommenes opgange og har mødt beboerne og de forretningsdrivende. Søndergade sidder altså dybt i de to forfattere.

I bogen kan du dykke ned i nogle af Søndergades mange historier.

Blandt andet historien om de spanske trawlere, som lokale kommunister på ordre fra Moskva, forsøgte at sænke under den spanske borgerkrig.

Du kan også læse historien om de langhåredes hus, om to mejerier og tre brugsforeninger, Søndergades modstandsbevægelse og da Frederikshavn fik norske tilstande i august 43, finde du blandt topløse piger, eller noget så eksotisk, som da Søndergade var hovedfærdselsåren til Sicilien og Lissabon. En falsk læge og helt aktuelt her hen under jul, historien om kravlenissernes far, der blev født i Frederikshavn, og historien om den oprindelige peberkagebagemaskine.

Der er masser at tage fat på, og med hele to bind er der godt med læsestof at fordybe sig i til den lange mørke vintertid.