Boligforening havde ikke korrekt mandat, da de stemte på lejernes vegne

FREDERIKSHAVN:Borgmester Birgit S. Hansen har nu på vegne af Frederikshavn Kommune sendt et notat til den øverste myndighed, der holder øje med, om boligforeningerne overholder loven. I notatet er der både gode og dårlige nyheder for Frederikshavn Boligforening, som sagen handler om.

Notatet er sendt til Bolig- og Planstyrelsen, som også holder øje med, om kommunerne lever op til deres ansvar med at føre tilsyn med de almene boligforeninger - i dette tilfælde Frederikshavn Boligforening.

Konkret handler sagen om, hvorvidt Frederikshavn Boligforening har brugt ulovlige metoder til at få valgt deres direktør Kim Madsen ind i bestyrelsen for Frederikshavn Forsyning. Boligforeningen brugte stemmer fra lejere, som ikke vidste det.

- Vi har lavet en juridisk vurdering, hvori vi konkluderer, at valget til Forsyningens bestyrelse blev gennemført på en sådan måde, at det ikke skal gå om, forklarer Birgit S. Hansen.

Afgivne stemmer er gyldige

Kort fortalt er reglerne til 2021-valget til Forsyningen i orden, fordi de afgivne stemmer er gyldige, og at der er afgivet en stemme pr. lejer.

- Da Frederikshavn Boligforening var stemmeberettiget, samt at den enkelte beboer kunne have kontaktet Forsyningen og afgivet stemme, vurderer Frederikshavn Kommune ikke, at Frederikshavn Boligforening har "stjålet" stemmer fra beboerne, står der direkte i notatet.

Borgmester Birgit S. Hansen udtaler, at hun har det rigtig fint med, at det ikke er tilsynsmyndigheden over Frederikshavn Boligforening, altså Frederikshavn Kommune, men Bolig- og Planstyrelsen, der kommer til at afsige den endelige dom over hændelsesforløbet.

- Jeg har det fint med, at vi først får hold i billetterne, før vi bestemmer, om et valg skal gå om eller ej. Ellers ville omvalg være et politisk krav, og det er godt, at vi i stedet har Bolig- og Planstyrelsen ind over, uanset hvordan resultatet af deres undersøgelse bliver.

Kritik af proceduren

For selv om selve valgregulativet for valg til Forsyningens bestyrelse ikke er overtrådt af Frederikshavn Boligforening, så rejses der kritik i notatet over den interne valgmetode i den store boligforening. At man ikke havde sikret sig et ordentlig mandat fra lejerne.

- Frederikshavn Kommune finder det kritisabelt, at Frederikshavn Boligforening ikke har sikret sig korrekt beslutningsrundlag for anvendelse af stemmerettigheder ved Forbrugervalget 2021, skriver man i notatet.

Derfor vil kommunen fremover føre øget kontrol med Frederikshavn Boligforening i forhold til beboerdemokrati og interne beslutningsprocedurer.

Boligforeningen skal fremlægge en handleplan, hvor man trin for trin beskriver, hvordan de vil sikre beboerdemokratiet både i forhold til valg og i forhold til den daglige ledelse.

Tjekker mødereferater

Kontrollen kommer til at blive fulgt op med, at kommunen stikprøvevis vil kontrollere referater fra møderne i afdelingsbestyrelserne, organisationsbestyrelserne og repræsentantskabet.

- Den øgede tilsynskontrol vil gælde til ultimo 2023, hvorefter det vurderes, om det findes nødvendigt at opretholde den øgede kontrol, understreger Frederikshavn Kommune i den næstsidste sætning i notatet.

Den allersidste sætning er:

- Beboerdemokrati vil fortsat være et fokuspunkt på de årlige styringsdialogmøder.

Eller sagt med andre ord. En mistanke om stemmesnyd skal ikke opstå igen, og sagen vil være i fokus, når kommunen og boligforeningen mødes i fremtiden.

Kim Madsen er ude

Det hører med til historien, at direktør Kim Madsen trak sig fra Forsyningens bestyrelse, da sagen om boligforeningens stemme-metode kom frem for nogle måneder siden.

Han er desuden stoppet som direktør for boligforeningen og er gået på pension, og det var planlagt længe før, afstemningen til Forsyningsvalget kom frem i medierne.

NORDJYSKE har bedt formanden for bestyrelsen for Frederikshavn Boligforening Fie Mølholt om en kommentar til kommunens notat, som nu sendes videre til Bolig- og Planstyrelsen.

Hun vil gerne vente med at udtale sig, til der foreligger en afgørelse fra Bolig- og Planstyrelsen.