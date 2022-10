Gaslækage i boligkvarter under kontrol

FREDERIKSHAVN:Beboerne i et boligområde i den sydvestlige del af Frederikshavn blev fredag eftermiddag bedt om at holde sig inden døre med lukkede døre, vinduer og ventilationssystemer, efter at der kort før kl. 16 opstod en lækage på en gasledning ved en villa på Ryetsvej.

Der blev slået alarm kl. 15.34, og umiddelbart efter gik Nordjyllands Politi og Nordjyllands Beredskab i forening i gang med at sikre området i en omkreds af 100 meter fra villaen, hvor gaslækken opstod.

Det oplyser indsatsleder Per Hansen fra Nordjyllands Beredskab.

Den usikre situation i området stod på i små to timer, før Nordjyllands Politi kunne meddele, at en medarbejder fra gasvirksomheden Evida var kommet til stede og havde fået lækagen under kontrol.

Det var ejeren af villaen på Ryetsvej, der under arbejde på sin grund kom til at beskadige en naturgasledning, så der opstod en læk. Det var også husejeren selv, som ringede 112.

Vagtchef Ole Buus fra Nordjyllands Politi oplyser til Nordjyske, at gaslækken ikke udgjorde nogen fare.