Borgere: Blår i øjnene

DYBVAD: "Selvfølgelig skal der ske en byfornyelse i Dybvad".

Sådan sagde borgmester Birgit Hansen (S) til NORDJYSKE 3. september.

Og efter økonomiudvalgets møde 27. september, hvor byfornyelsen i Dybvad var med på dagsordenen, sagde Birgit Hansen til TV2 Nord:

"Vi skal både passe kerneområderne, men vi skal også investere. Det her er en engangsinvestering, der skal gøre det skønt at være her (i Dybvad, red).

Men trods de flotte ord fra borgmesteren tror formanden for Dybvad Borgerforening, Jesper Koldtoft, ikke længere på, at der kommer en byfornyelse i Dybvad.

- Politikerne har jo slået det stort op, at vi vil få de penge, så vores by kan blive mere attraktiv. Men det er fuldstændig gratis for Birgit Hansen at sige sådan noget, når det alligevel ikke passer, siger Jesper Koldtoft.

Han får opbakning fra formanden for distriktsudvalget, byrådsmedlem Mette Hardam (V).

- Jeg føler mig ført bag lyset. Sagen bliver godkendt i økonomiudvalget sidst i september, og så tror alle da, at Dybvad har fået pengene. For en byfornyelse uden penge giver altså ikke mening, siger Mette Hardam.

Baggrunden for balladen er ellers positiv nok. Frederikshavn og Dybvad har ansøgt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om penge til byfornyelse. Og der kom positivt svar til begge byer.

Dybvad vil således få 1,1 millioner kroner fra staten, hvis kommunen vil smide det dobbelte i puljen.

I forrige uge blev der holdt et møde mellem repræsentanter fra forvaltningen i Frederikshavn Kommune og Dybvad Borgerforening.

Og på mødet viser det sig, at byfornyelsen kun kan lade sig gøre, hvis kommunen alligevel har nogle projekter, som skal laves i Dybvad, som for eksempel vejbump eller kloakseparering.

Skulle være lavet alligevel

Kommunen har altså ikke tænkt sig at lade alle pengene gå til byfornyelse, men vil bruge nogle af pengene til kommunale projekter, som alligevel skulle være lavet.

Men kommunen har imidlertid ingen konkrete planer om projekter overhovedet.

Så derfor er konklusionen klar:

- Vi skal sende et svar tilbage til styrelsen inden 1. april med hensyn til byfornyelsen. Men når der ikke følger nogen kommunale penge med, så hænger hele projektet naturligvis i en meget tynd tråd. Det havde været bedre, hvis politikerne havde meldt rent ud, hvis alligevel ikke der er råd til en byfornyelse i Dybvad. For det her er at stikke blår i øjnene, siger Jesper Koldtoft.

Borgmester Birgit Hansen (S) slår imidlertid fast, at der kommer en byfornyelse i Dybvad - uanset hvad forvaltningen har meldt ud til Dybvad Borgerforening.

- Der er truffet en beslutning i økonomiudvalget om, at der skal være byfornyelse i Dybvad. Og den beslutning står vi ved. Samtidig er beslutningen IKKE bundet op på, at der skal kommunale projekter ind over, siger Birgit Hansen.

Mette Hardam glæder sig over ordene fra borgmesteren.

- Men jeg forstår dog ikke, hvorfor vi så får en helt anden melding fra forvaltningen. Det virker meget underligt, siger Mette Hardam.