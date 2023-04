Borgerforening offentliggør brev: - Det får store konsekvenser

SÆBY:Sæby Borgerforening har besluttet at forfatte en skrivelse til offentligheden i kølvandet på torsdagens sorte nyhed: Slagterilukningen i Sæby.

Brevet lyder som følger:

"Vi i Sæby Borgerforening har, som alle andre i Sæby og resten af Nordjylland, modtaget den chokerende nyhed, at slagteriet Danish Crown i Sæby lukker til sommer.

Det får store konsekvenser for hele vores område. Det er frygteligt, først og fremmest for alle de medarbejdere, der mister deres arbejde, men også for de lokale håndværkere, detailhandlen, følgeerhverv og andre, der bliver berørt af slagteriets lukning. For byen, der mister 800 vigtige arbejdspladser og for kommunen, der kommer til at miste mange skatteindtægter.

Slagteriet har ”altid” været en del af Sæby i mere end 100 år. Ægtefæller og børn har igennem tiden haft deres dagligdag her, lige fra det var Sæby Andelsslagteri, Slagteriet Wenbo til Danish Crown. Nu er det desværre snart definitivt slut.

Vi har den største medfølelse med de ansatte på Danish Crown, deres familier og alle de øvrige, der bliver berørt af lukningen."