Borgerlig splittelse i slutspurten

FREDERIKSHAVN: De borgerlige partier i Frederikshavn Kommune står dybt splittede her på dagen, hvor vælgerne skal sætte deres kryds.

Splittelsen er blevet udstillet på flere vælgermøder i den sidste uge inden kommunalvalget, og har ført til åben krig i den borgerlige lejr, hvor kandidaterne nu skyder på hinanden frem for at rette skytset mod de traditionelle politiske fjender i rød blok.

Dansk Folkeparti og De Konservative har begge meldt ud, at de støtter Socialdemokraternes Birgit Hansen som fortsat borgmester, mens Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne bakker op om Venstres Jytte Høyrup som ny borgmester, og dermed eksisterer der ikke et samlet borgerligt alternativ til den siddende borgmester.

Bookmakernes storfavorit

Skulle Birgit Hansen ikke få absolut flertal, når stemmerne i aften er talt op, får hun ikke svært ved at skaffe de sidste støtter, så hun først kan tælle til 15 og dermed have et flertal bag sig og starte konstitueringen af et nyt byråd.

Skulle de tre enmandspartier, SF, Enhedslisten og Konservative, alle ryge helt ud af byrådet, kan borgmesteren vende blikket mod Dansk Folkeparti, der har lovet sin støtte, og kommer bare ét af de tre enmandspartier ind, har Socialdemokraterne flertal bare ved at bevare status qou med 14 socialdemokratiske mandater.

Bookmakerne har da også Birgit Hansen som storfavorit til at fortsætte som Frederikshavn Kommunes borgmester og giver blot 15 øre pr. spillet krone, hvis det holder.

De sløve knives nat...

Det store drama og "De lange knives nat" bliver det altså efter alt at dømme ikke i Frederikshavn Kommune.

Situationen i blå blok i Frederikshavn minder til forveksling om valget for fire år siden, hvor den personlige kemi mellem Venstres Lars Møller og Konservatives Peter E. Nielsen var på lavpunktet og de to partiledere røg i totterne på hinanden, en strid der i valgkampens slutspurt nåede de landsdækkende medier.

I de forløbne fire år er det ikke lykkedes at skabe fodslag i blå blok, der i stedet er havnet i et regulært hundeslagsmål få dage før kommunalvalget 2017.