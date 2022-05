Borgmester beæret over ridderkors: - Jeg er glad og stolt

FREDERIKSHAVN:- Jeg er glad og stolt!

Siger borgmester Birgit Stenbak Hansen (S), Frederikshavn Kommune, som er blevet tildelt ridderkorset af Dannebrogordenen.

Hun er beæret over hæderen, en anerkendelse af hendes arbejde.

Dronningen uddeler ridderkorset af Dannebrogordenen, og den vil blive sendt til kommunen, hvor den officielle overrækkelse vil ske ved et et mindre arrangement.

Far fik også ridderkors

For Birgit S. Hansen ligger det nærmest til familien at blive tildelt den ære, et ridderkors er.

Hendes far, Svend Arne Hansen, der sad 37 år i Sæby Byråd, er nemlig også blevet tildelt et ridderkors tidligere.

Sådan ser et ridderkors ud. Arkivfoto. Hans Ravn

Socialdemokratiet har ellers i mange årtier taget afstand fra ordener.

"Principielt synes jeg, at jeg maa være imod hele Institutionen. Ordensvæsnet er en ejendommelig Levning fra Fortiden. Det har et komisk Skær over sig", udtalte den legendariske socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning i 1930, skriver websiden piopio.dk.

Siden er holdningen ændret i partiet.

Kigger ikke i partibogen

- Der ér stadig socialdemokrater, som ikke vil modtage ordener, men det gør jeg, bemærker Birgit S. Hansen.

Hun "kigger ikke i partibogen", men følger det, hun selv føler, når det gælder det tildelte ridderkors. Og hun gør det med stolthed.

Respekt for kongehuset

Selv har Birgit S. Hansen ved flere lejligheder mødt dronning Margrethe og kronprins Frederik.

- De er fantastiske mennesker, og jeg har stor respekt for kongehuset som institution. Værdien af kongehuset er stor, lyder det fra Frederikshavn-borgmesteren.

- Man kan vælge at tage over og takke for sit ridderkors, og det vil jeg gøre, understreger hun.

Det vil så være regenten eller kronprinsen, som tager imod takken.