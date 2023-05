Borgmester står fast: Verdensballetten kan klare sig uden kommunal støtte

SKAGEN:- Jeg forstår godt, at de er skuffede i Verdensballetten, men vi må som politikere lave en benhård prioritering. De, der kan selv, skal selv. Og de kan selv i Verdensballetten.

Sådan forklarer borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit S. Hansen (S), hvorfor et flertal i Økonomiudvalget har afvist en ansøgning på 50.000 kroner til balletten ved Den Tilsandede Kirke.

I fjor besluttede Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med en sparerunde at droppe tilskuddet til balletten. Udvalget har støttet forestillingen i Skagen siden 2008.

Afslaget fra Økonomiudvalget undrer lederen af Verdensballetten Jens-Christian Wandt.

På Facebook skriver han blandt andet:

- Efter at kulturudvalget i efteråret valgte at trække den årlige støtte på 38.000 kr. til Verdensballetten, opfordrede borgmester Birgit S. Hansen mig til at søge kommunens økonomiudvalg. Det var alene på baggrund af den opfordring, jeg ansøgte økonomiudvalget. Derfor undrer det mig meget, at det alene var Peter Sørensen fra Venstre, der stemte for at imødekomme min ansøgning med 25.000 kroner.

Hertil svarer borgmester Birgit S. Hansen, at hun ganske rigtig gjorde Jens-Christian Wandt opmærksom på, at alle er velkomne til at søge kommunens markedsføringspulje, som økonomiudvalget administrerer.

- Derefter behandler vi deres ansøgning ligesom alle andre og i en situation, hvor vores økonomi er voldsom presset, og vi næste år skal spare mindst 30 millioner kroner, giver vi så afslag og bakker op om Kultur- og Fritidsudvalget beslutning om, at kommunen ikke længere skal støtte Verdensballetten.

Birgit S. Hansen understreger, at Verdensballetten er fantastiske ambassadører for Skagen, og hun håber de bliver i Skagen.

Leder af Verdensballetten Jens-Christian Wandt: - Vi rækker ud til ca. 15.000 publikummer over hele landet, og hvert eneste sted vi besøger, fortæller vi Skagens-historie. Foto: Bo Lehm

Forestillingen er i år mandag 17. juli, og Jens- Christian Wandt forklarer, at man ikke kan klare sig med entréindtægten alene.

- Vi er nødt til at få støtte udefra. Heldigvis er der mange, der kan se, hvilke kvaliteter forestillingen tilfører Skagen, og hvad den gør for byen kulturelt, skriver han, og forklarer, at Verdensballettens økonomi bygger på entréindtægter, støtte fra fonde og sponsorer, og også fra private personer i Skagen.