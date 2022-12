Borgmester til skrothandler: Fjern dine biler - eller vi gør det

Vejloven(VL) indeholder ikke bestemmelse om, at kommunen skal fjerne ulovligt anbragte genstande efter udstedt påbud, men giver jf. VL §81, stk. 2 hjemmel til, at kommunen kan gøre det.

Det er op til kommunen konkret at vurdere om selvhjælpshandling skal iværksættes, og her må hensynet til øvrige forhold (herunder at sagen er anmeldt til politiet og viden om, at parten via Retten er pålagt bøde og dagsbøder, samt sagens øvrige kompleksitet ift. andre ulovligheder) godt begrunde, at kommunen ikke umiddelbart iværksætter selvhjælpshandling, men afventer sagens øvrige omstændigheder.

På et tidspunkt skal kommunen sikre, at et ulovligt forhold lovliggøres, men tidspunktet herfor må kommunen således vurdere sagligt. I denne sag er fra begyndelsen lagt til grund, at kommunen ikke har valgt at fjerne de anbragte genstande ud fra deres ”farlighed” jf. VL § 81, stk. 3.

Redegørelse 2012.22 af Frederikshavn Kommune